Эксперт-психиатр рассказала о том, как оградить детей от влияния Интернета

Почему же детские игры выходят за рамки закона и как обезопасить подростков от негативного влияния Интернета? На эти и другие вопросы программе «ВЕСТИ.Дон» ответила главный врач психиатрического центра «Феникс» Ольга Бухановская.

Журналист: Ольга Александровна, сегодня в нашей беседе мне бы хотелось обсудить тему «24 челленж» — популярной в последнее врем игры среди молодежи. Её смысл в том, что надо спрятаться где-нибудь в общественном месте на ночь или на сутки, вне дома снять свое приключение на камеру и выложить его в Интернет. Скажите пожалуйста, почему и для чего подростки участвуют в этой игре?

Ольга Бухановская: мне думается, что это своего рода секта, которая формируется в сети Интернет. Возможно, здесь идет сравнение с компьютерными и другими играми. Скорее всего, часть детей не понимают последствий. Не понимают, что это игра, которая выходит в жизнь, где бывают совсем другие последствия. Возможно, это люди склонные к азарту — дети, которым не хватает позитива и острых ощущений. Может быть, это люди, которые в дальнейшем будут склонны к формированию зависимого поведения. Это бывают и дети, которых легко вовлечь в группы. У них могут быть какие-то комплексы и проблемы, а их из открытых групп привлекают в закрытые, то есть ребята ощущают себя избранными и не могут выйти из этой группы, потому что не знают как это сделать, возможно, их берут на слабо. Может быть, кому-то хочется получить лайки. А так как они не понимают, что может произойти несчастье, от этого страдают окружающие. Дети думают, что это всего лишь игра и теряют реальность. Нам звонили учителя, несколько родителей. Они обращались и с вопросом о том, что делать. Мы уже обсудили этот вопрос с нашими подростковыми врачами и готовы бесплатно осмотреть детей, которые были вовлечены в такие игры.

Журналист: Ольга Александровна, а как понять родителям, что их семье это тоже угрожает, что их ребенок может быть причастен к игре «24 челлендж» или способен уйти из дома? Это можно как-то определить заранее?

Ольга Бухановская: возможно, до какого-то возраста телефоны должны быть кнопочные, должны быть блокированы входы в соцсети. Думаю, что в соцсетях должны заранее узнавать возраст ребенка. Чтобы, если он входит в соцсеть, об этом с помощью смс или электронной почты оповещали родителей, которые, в свою очередь, будут уже разрешать или не разрешать входить на тот или иной ресурс. Это достаточно сложный вопрос уже, возможно, государственного уровня, потому что таким образом мы можем терять сотни и тысячи детей, а это будущее нашей страны, будущее нации.

Журналист: если же это все-таки случилось, и ребенок пропал, то родители начинают паниковать и думают самое страшное. Вы бы могли дать какие-то практические советы того, как вести себя родителям, что делать с первой минуты?

Ольга Бухановская: как психиатр и мама считаю следующее: нужно поставить в известность школу, классного руководителя. Классный руководитель должен сообщить родителям в классе, чтобы они проговорили об этом со своими детьми. Дети очень многое знают друг о друге. У них нужно получить максимальную информацию, возможно, они что-то слышали. Следующий шаг это полиция, Следственный комитет, отдел опеки и попечительства. Не знаю, есть ли у нас какая-то волонтерская служба.

Журналист: а как все-таки сделать ребенка более открытым, как наладить доверительную связь, чтобы подобные случаи не повторялись впредь?

Ольга Бухановская: должна быть понимающая реакция на случившееся, то есть не следует создавать вину ребенку, не надо его ругать, бить. Лучше всего сесть и обсудить что случилось, как это было и почему произошло. Пусть ребенок расскажет. Вы должны понять почему это произошло, какой ход мысли был у него, как он видел эту ситуацию, почему он это сделал. И даже если в ответах мы увидим нелепость, глупость не надо тут же так реагировать. Он мог так поступить, потому что он ребенок, потому что он незрелый подросток. А если вдруг, может быть, это проявление в связи с болезненным состоянием, тогда её надо пролечить, и ребенок не будет больше этого совершать.