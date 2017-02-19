Эстафету спортивного огня Всемирных военных игр до России никто не проводил

Ростов принял большую эстафету спортивного огня Всемирных военных игр. Накануне лампаду с пламенем на Театральной площади встречали более двух тысяч человек. Напомним, на Дон огонь доставили из Кабардино-Балкарии. Там его зажгли на самой высокой точке России и Европы — горе Эльбрус — от солнечных лучей, сфокусированных параболическим зеркалом.

Параллельно лампады загорелись в еще четырех регионах России. Всех их объединят на торжественной церемонии 23 февраля в Москве. В нашей стране Всемирные военные игры будут проходить впервые. В их программу включены семь видов зимнего спорта. А эстафету спортивного огня еще никогда не проводили — это российская инициатива.

«Ни Италия, ни Франция не делали эстафету военного спортивного огня. Мы решили, что в нашей стране мы сделаем так, чтобы это стало традицией. Наша страна первая, мы заложим эту традицию», — говорит двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.