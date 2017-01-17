Елатомский приборный завод радует ростовчан выгодными ценами

Известный в стране производитель физиотерапевтических приборов объявил о начале акции. Только в этом месяце вся продукция завода, которая знакома ростовчанам и пользуется у них популярностью, будет стоить меньше.

Сэкономить деньги и позаботиться о здоровье предлагает Елатомский приборный завод. До конца января на всю продукцию сохранятся старые цены, в том числе и на самый популярный прибор «Алмаг-01″.

«Алмаг 01″ увеличивает подвижность в суставах, снимает отечность. Применяется при различных заболеваниях: артритах, артрозах, остеохондрозах, заболеваниях опорно-двигательного аппарата», — поясняет представитель Елатомского приборного завода Наталья Степанова.

По цене прошлого года можно приобрести и новинку завода — «Диамаг». Специалисты советуют применять его тем, кто страдает мигренями, остеохондрозом и заболеваниями, которые связаны с нарушениями мозгового кровообращения.

«Здесь четыре программы. Работает аппарат с таймером, то есть пациент не запутается. Методики все расписаны в инструкции», — рассказывает представитель Елатомского приборного завода Наталья Степанова.

Новый прибор, как и «Алмаг-01″, легко использовать дома. Эти аппараты и другая продукция Елатомского приборного завода представлена в аптеках «Юг Фарма», «Социальная аптека», «Пчёлка», «Домашняя аптека», в магазинах медтехники «Технос» и «ОртоМед».