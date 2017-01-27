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ОБЩЕСТВО

Еще 6,5 млн рублей выплатили горнякам ‘Кингкоул’

21:04 Пятница, 27.01.2017

Более 400 работников компании обанкротившейся компании «Кингкоул» получили сегодня выплаты по долгам. Распределено 6,5 миллионов рублей. Добавим, всего на этой неделе на погашение задолженности горнякам выделено свыше 22-х миллионов рублей.

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