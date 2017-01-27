Еще 6,5 млн рублей выплатили горнякам ‘Кингкоул’

Более 400 работников компании обанкротившейся компании «Кингкоул» получили сегодня выплаты по долгам. Распределено 6,5 миллионов рублей. Добавим, всего на этой неделе на погашение задолженности горнякам выделено свыше 22-х миллионов рублей.