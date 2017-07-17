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ОБЩЕСТВО

Фасад «Ростов-Арены» готов на 50 процентов

16:57 Понедельник, 17.07.2017

Фасад стадиона «Ростов-Арена» готов на 50 процентов. Как сообщает сайт донского правительства, специалистам предстоит смонтировать около 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, на объекте полностью завершили железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли.

Добавим, футбольное поле стадиона засыпали песком. Далее на площадке уложат травяное покрытие. На сегодняшний день поле выполнено на 80 процентов. Общая строительная готовность «Ростов-Арены» — более 80 процентов.

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