Фасад «Ростов-Арены» готов на 50 процентов

Фасад стадиона «Ростов-Арена» готов на 50 процентов. Как сообщает сайт донского правительства, специалистам предстоит смонтировать около 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, на объекте полностью завершили железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли.

Добавим, футбольное поле стадиона засыпали песком. Далее на площадке уложат травяное покрытие. На сегодняшний день поле выполнено на 80 процентов. Общая строительная готовность «Ростов-Арены» — более 80 процентов.