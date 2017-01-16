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СПОРТ

Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в одной из школ Ростова

10:15 Понедельник, 16.01.2017

В ростовской школе №112 торжественно открыли модульный физкультурно-оздоровительный комплекс «Патриот».

Как сообщает сайт местной администрации, мероприятие посетили не только представители городской власти, но и спортсмены — победители и призеры спортивных турниров самого высокого уровня.

В рамках церемонии открытия прошли показательные выступления. Свое мастерство продемонстрировали воспитанники клуба каратэ «Олимп» школы №60. Далее гостей пригласили на ознакомительную экскурсию по комплексу. Добавим, в школе №112 реализует оборонно-спортивный профиль. На протяжении 26 лет здесь проводят обучение с акцентом на физическое воспитание.

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Антон 16.01.2017

А пожарную сигнализацию они туда поставили? что-то невидно