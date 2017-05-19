ФК ‘Ростов’ и выход в Еврозону: для ‘желто-синих’ все решится 21 мая

Уже в поле видимости Еврозоны. Футбольный «Ростов» занял промежуточное четвертое место в Российской премьер-лиге и получил шанс выйти в Лигу Европы. Эту возможность дала победа над «Анжи» и поражение главных соперников за путевку в Еврозону. «Терек» уступил «Спартаку» со счетом 0:3. А «Краснодар» проиграл «Зениту» — 0:1.

«Ростов» победил в очень важном матче», — скажет после встречи с «Анжи» главный тренер «желто-синих». И действительно, перед игрой с махачкалинцами донской клуб занимал шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. А этого недостаточно для выполнения поставленной перед «Ростовом» задачи — команда борется за еврокубковую зону. Для этого по итогам первенства необходимо попасть в четверку. А там — еще целых два претендента — «Краснодар» и «Терек». Причем, если с первым ростовчане давно конкурируют за место под европейским солнцем, то грозненцы включились в борьбу в прошлом месяце.

Поэтому внимание болельщиков каждого из этих клубов в 29 туре было приковано сразу к трем встречам. Шли они параллельно. Вот только если «Тереку» пришлось играть с новым чемпионам страны — «Спартаком», «Краснодару» — с претендентом на серебро «Зенитом», то у «желто-синих» на пути стоял «Анжи». Хотя сбрасывать со счетов махачкалинцев было бы не правильно. Команда Григоряна борется за выживание, а значит сильно мотивирована. Но дончане оказались сильнее. 2:1 — таков итог матча в Каспийске. Голы на свой счет записали Азмун и Полоз. И «Ростов», благодаря поражениям «Краснодара» и «Терека», поднялся на четвертую строчку.

«Непростой матч. «Анжи» подтвердил репутацию самобытной команды. В первом тайме нам было очень тяжело, было видно, что команда соперников настроена на победу, провела очень много острых атак, была близка к завершению. Но во втором тайме мы полностью поменяли рисунок игры «, — говорит главный тренер ФК Ростов» Иван Данильянц.

Четвертое место гарантирует попадание в зону еврокубков. Но впереди еще один тур. И борьба продолжается. Конкуренты — все те же «Краснодар» и «Терек». Сейчас у «Ростова» 48 очков, у кубанцев — 46, грозненцы с 45 обосновались на шестом месте. Теперь, чтобы выполнить поставленную задачу, «желто-синим» в следующей игре с «Оренбургом» нужна только победа. При равном количестве очков и с той и другой командой, «Ростов» оказывается ниже в турнирной таблице из-за разницы забитых мячей в личных встречах. В общем, для «желто-синих» все вновь решится в последнем туре, но в отличие от прошлого года, сейчас итоги чемпионата зависят только от самого «Ростова». 21 мая — заключительная игра сезона 2016/2017.