ФК ‘Ростов’ ждут изменения состава: ‘трансферное окно’ еще открыто

Футбольный клуб «Ростов» будет усилен новыми игроками. Сейчас самая горячая пора — клубы получают право официально продавать и покупать футболистов. Не останется в стороне от большого трансферного рынка и «Ростов».

Футбольное межсезонье — горячая пора. Зима 2017 — не исключение. Команды ищут новых игроков, теряют или избавляются от старых. У «Ростова», в отличие от большинства клубов национальной премьер-лиги, список переходов невелик. Впрочем, это в последнее время традиция.

Нандиньо — он же Фернанду Жасинту, и Девич — это пока все официальные новички донской дружины. Футболист из Анголы с дончанами уже больше месяца, а вот о подписании контракта с нападающим «Рубина» Марко Девичем «Ростов» договорился только что. Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона.

Что же касается уходов — официально «Ростов» покинули Станислав Покатилов и Саид Эззатоллахи. Но еще ходят слухи о возможных переходах Наваса якобы в испанскиую «Осасуну» и Сердара Азмуна, которым интересовались «Ливерпуль», «Бенфика» и «Боруссия». Однако насчет последнего член совета директоров «Ростова» Али Узденов все сомнения развеял.

«Приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в «Ростове» до конца сезона», — говорит Али Узденов.

Большой резонанс вызвала информация о предполагаемом уходе в «Зенит» Кристиана Нобоа. Агрессивно настроенные болельщики стали писать в соцсетях оскорбительные послания жене футболиста. Ольга Нобоа-Романова была вынуждена пожаловаться на угрозы. На просторах Интернета разгорелась целая дискуссия. Многие отмечают, что ситуация была похожа на травлю.

«Можно я, старый футбольный болельщик, от имени нормальных болельщиков ФК «Ростов», ПОПРОШУ ПРОЩЕНИЯ у Ольги!? ПРОСТИТЕ их, Ольга, ибо не ведают, что творят! ПРОСТИТЕ нас, старых болельщиков за то, что не смогли привить им, молодым, культуру и такт при обсуждении футбольных новостей и событий, переходя на личности и оскорбления. СТЫДНО за написавшего! Нельзя из-за одного … судить обо всех. Кто, действительно, болеет за «Ростов», благодарен Нобоа за его игру и труд в команде!! Простите, Кристиан и Ольга», — пишут болельщики в Сети.

Это обладатель звания «Болельщик года» сезона 2015-2016 по версии футбольного Ростова. Сергей Копин — в фанатских кругах он больше известен как Лев Красоткин — тоже считает подобное поведение неприемлемым. И, кстати, их сетевое сообщество потери и приобретения оценивает трезво.

Скорее всего, новости об изменениях в составе «Ростова» — не последние. Ведь «трансферное окно» закроется только в конце февраля.