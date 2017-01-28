Фонарь для влюбленных появился в донской столице
В Ростове-на-Дону на улице Семашко установили фонарь для влюбленных, сообщает сайт городской администрации. Фонарь музыкальный, и теперь с его помощью каждый желающий сможет признаться в любви своей половинке.
Чтобы осуществить намерение, нужно скачать приложение «Light of Fantasy» на телефон, разработанное на базе Android и IOS. После того, как будет установлено соединение, следует нажать на сердца, которые появятся на экране телефона, и фонарь воспроизведет музыку. В памяти объекта-новинки хранится около 70-ти мелодий.
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