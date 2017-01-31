Фотограф Сергей Поливец представил свои работы на выставке в Вене

Ростовский фотограф Сергей Поливец сегодня проводит выставку своих работ в Вене. На суд европейского зрителя представлен проект «Африка Эко Рейс». Экспозицию как раз отрывают в эти минуты. По словам фотохудожника, «Африка Эко рейс» — одна из гонок, которая не наносит ущерба окружающей среде, поэтому у жителей Старого Света она вызывает большой интерес.

«Я уже предварительно видел реакцию публики. Здесь есть работники из Марокко. Они узнали свои родные пески, барханы, у них был восторг. Мне пришлось им преждевременно подарить буклет. Я думаю, что в Европе всегда очень интересуются живыми картинами, а присутствие автора — тем более вызывает интерес. Я думаю, что будет успешная выставка», — говорит фотограф Сергей Поливец.