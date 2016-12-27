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ОБЩЕСТВО

Футбольная гирлянда украсит вход в ростовский парк имени Горького

9:56 Вторник, 27.12.2016

Общегородскую новогоднюю футбольную гирлянду создадут сегодня своими руками ростовчане. Завершающий этап проекта «Я в команде Ростова» пройдет у елки на центральной площади в парке имени Горького донской столицы. Жители соединят в одно большое праздничное украшение элементы, которые заранее изготовили на мастер-классах. Звенья необычной инсталляции будут напоминать футбольную форму. Сама футбольно-новогодняя гирлянда украсит вход в парк.

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оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
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Андрей 27.12.2016

Какой футбол — такая гирлянда.