Футбольная гирлянда украсит вход в ростовский парк имени Горького

Общегородскую новогоднюю футбольную гирлянду создадут сегодня своими руками ростовчане. Завершающий этап проекта «Я в команде Ростова» пройдет у елки на центральной площади в парке имени Горького донской столицы. Жители соединят в одно большое праздничное украшение элементы, которые заранее изготовили на мастер-классах. Звенья необычной инсталляции будут напоминать футбольную форму. Сама футбольно-новогодняя гирлянда украсит вход в парк.