Футбольное поле «Ростов-Арены» засыпали песком
На «Ростов-Арене» завершена отсыпка футбольного поля песком. Таким образом, готовность этой площадки составляет 76 процентов. При этом общая готовность стадиона — более 80 процентов.
Как сообщает сайт донского правительства, это предзаключительный этап устройства поля. В разрезе оно напоминает слоеный пирог: следующий за песком слой — грунт, затем — травяное покрытие.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.