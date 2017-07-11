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ОБЩЕСТВО

Футбольное поле «Ростов-Арены» засыпали песком

11:44 Вторник, 11.07.2017

На «Ростов-Арене» завершена отсыпка футбольного поля песком. Таким образом, готовность этой площадки составляет 76 процентов. При этом общая готовность стадиона — более 80 процентов.

Как сообщает сайт донского правительства, это предзаключительный этап устройства поля. В разрезе оно напоминает слоеный пирог: следующий за песком слой — грунт, затем — травяное покрытие.

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