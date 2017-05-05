Футбольный «Ростов» посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в хуторе Старозолотовский

В хутор Старозолотовский Константиновского района, где расположен социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, прибыли футболисты команды «Ростов». Известные спортсмены встретились с учащимися на поле, поделились секретами мастерства и подарили им памятные сувениры.

Когда эти дети вырастут, они обязательно побьют рекорд Никиты Медеведва, тем более, что сегодня эти юные мальчишки смогли обыграть известного голкипера. Вратарь «Ростова» тоже уверен, что если ребята продолжат так упорно тренироваться, у них все получится. Медведев не единственный игрок главного футбольного клуба Дона с которым детвора из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних смогла пообщаться. В хутор Старозолотовский Константиновского района прибыл целый десант игроков «Ростова». Известные спортсмены не только встретились с учащимися на поле, а потом отправились в этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон».

«Инициаторам такой поездки выступило руководство клуба. Председатель совета директоров футбольного Ростова Али Узденов считает, что такие встречи необходимы и детворе, и жителям хутора и самим футболистам», — говорит игрок ФК «Ростов» Тимофей Калачёв.

«Сами же футболисты отметили, что получили отличный заряд энергии на предстоящую игру. Завтра команда встретится на выезде с тульским «Арсеналом», — говорит председатель совета директоров ФК «Ростов» Али Узденов.