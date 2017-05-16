Футболиста Виктора Понедельника выписали из московской больницы

Легендарного советского футболиста, уроженца Ростов-на-Дону Виктора Понедельника выписали из московской больницы. Сейчас он находится дома в столице. Напомним, в начале января нападающий сборной СССР сломал шейку бедра, поскользнувшись во дворе на льду. Спортсмен лечился три месяца. В эфире программы «Дон-ТР» «Руками не трогать» он поблагодарил за поддержку во время лечения футбольный клуб «Ростов» и подчеркнул, что гордится игрой донской команды. Отметим, 22 мая легендарному футболисту исполнится 80 лет.