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ОБЩЕСТВО

Футболиста Виктора Понедельника выписали из московской больницы

10:24 Вторник, 16.05.2017

Легендарного советского футболиста, уроженца Ростов-на-Дону Виктора Понедельника выписали из московской больницы. Сейчас он находится дома в столице. Напомним, в начале января нападающий сборной СССР сломал шейку бедра, поскользнувшись во дворе на льду. Спортсмен лечился три месяца. В эфире программы «Дон-ТР» «Руками не трогать» он поблагодарил за поддержку во время лечения футбольный клуб «Ростов» и подчеркнул, что гордится игрой донской команды. Отметим, 22 мая легендарному футболисту исполнится 80 лет.

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