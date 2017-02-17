Газета ‘Степная Новь’ стала трибуной для каждого жителя Зимовниковского района

Тот случай, когда средство массовой информации создается массово. Газета «Степная Новь» — главный источник новостей в Зимовниковском районе — стала трибуной для каждого местного жителя. Любой ее читатель может рассказать здесь о наболевшем, поэтому и доверяют газете вот уже 80 лет.

Как это ни странно, но в век телевидения, Интернета и социальных сетей в Зимовниках почтальона все ещё ждут, а точнее ждут районную газету. Только из нее узнают новости родного поселка.

«Люблю узнавать о том, что у нас происходит, поэтому читаю эту газету от корочки до корочки», — признается читательница.

Редакция газеты «Степная Новь» — это всего лишь два небольших кабинета. В одном находится бухгалтерия, а в другом — творческий коллектив. Главный редактор, корректор и верстальщик, плюс ещё три внештатных корреспондента.

Газета выходит раз в неделю тиражом в четыре тысячи экземпляров. Одно из достижений районки — тираж растет, несмотря на тяжелые экономические условия. Местная газета непросто выживает, а ещё умудряется привлекать новых читателей. Изменили дизайн, первая полоса теперь цветная.

«Нам все портит почта. Бывает, что и газеты не доставляют. Мы и тираж теряли однажды. Кроме того, почта каждое полугодие повышает тарифы на подписку. С 1 апреля она опять поднимает, поэтому газета со второго полугодия повышается в цене», — говорит исполняющая обязанности главного редактора газеты «Степная Новь» Светлана Костюченко.

В борьбе за подписчиков приходится придумывать новые рубрики и проекты. Самая популярная колонка — «Прошу слова», здесь публикуют письма читателей. Темы, которые поднимают читатели в рубрике, обсуждает весь поселок. В какой-то степени сами местные жители создают газету, говорят в редакции «Степной Нови». И благодаря этому у небольшой команды сейчас есть время начать готовиться к юбилею — летом газета отпразднует 85 лет в печати.