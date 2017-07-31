«Газпром» и «ОГК-2″ планируют законсервировать энергоблоки Новочеркасской ГРЭС
Новочеркасскую ГРЭС могут остановить — такую возможность обсуждают сейчас собственники станции — российская энергетическая компания «ОГК-2″ и «Газпром». По словам депутата областного парламента Сергея Михалёва, до 2021 года, вероятно, будут законсервированы семь энергоблоков.
Восьмой уже остановлен. Таким образом, в работе останется только девятый. Как было сказано на заседании правительства, такие планы «Газпрома» и «ОГК-2″ связаны в том числе с плохим качеством угля и неритмичными поставками топлива на предприятие.
«Окончательного решения не принято. Мы на днях будем встречаться с руководством, чтобы эту ситуацию развернуть в пользу Ростовской области», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.
«Вопрос требует системного решения. Не договоренности на предмет ритмичной поставки железнодорожниками, а четко отработанной схемы, плана действий с «ОГК-2″, — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.