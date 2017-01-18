‘Газпром’ выявил на Дону более двух тысяч вмешательств в работу счетчиков

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» во время плановых проверок выявили 2 тысячи 219 случаев вмешательств в работу газовых счетчиков — нарушения целостности пломб и установку поддельных заглушек.

Так в лидерах черного списка нарушителей значатся Егорлыкский, Сальский и Шахтинский участки. Именно на эти районы приходится большая часть случаев — более 1 тысячи 600.

«Есть основание полагать, что в этих районах работают недобросовестные частные специалисты, которые зарабатывают на противоправных действиях, нарушая работу газовых счетчиков. А владельцы, заказывающие эти переделки, становятся ворами», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Добавим, все нарушители с момента обнаружения вмешательства переводятся на норматив потребления, что значительно выше, чем оплата по счетчику. Кроме того, им придется заплатить за пользование газом по нормативу за три месяца в десятикратном размере.