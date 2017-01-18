‘Газпром’ выявил на Дону более двух тысяч вмешательств в работу счетчиков
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» во время плановых проверок выявили 2 тысячи 219 случаев вмешательств в работу газовых счетчиков — нарушения целостности пломб и установку поддельных заглушек.
Так в лидерах черного списка нарушителей значатся Егорлыкский, Сальский и Шахтинский участки. Именно на эти районы приходится большая часть случаев — более 1 тысячи 600.
«Есть основание полагать, что в этих районах работают недобросовестные частные специалисты, которые зарабатывают на противоправных действиях, нарушая работу газовых счетчиков. А владельцы, заказывающие эти переделки, становятся ворами», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Добавим, все нарушители с момента обнаружения вмешательства переводятся на норматив потребления, что значительно выше, чем оплата по счетчику. Кроме того, им придется заплатить за пользование газом по нормативу за три месяца в десятикратном размере.
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А не пробовал главный газовик, который обзывает людей ворами умерить аппетиты «народного достояния этих же воров» в части тарифов на газ, отпускаемый ворам, да еще гсам газ проверить на качество, т.е каллорийность, а соответствует всем показателям ГОСТа. А потом уже дискутировать кто вор.