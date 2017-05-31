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КУЛЬТУРА

Где установить памятник Солженицыну, решат ростовчане

8:23 Среда, 31.05.20176

На сервисе «Активный ростовчанин» идет голосование за выбор места для установки памятника писателю А.И. Солженицыну. В нем может принять участие любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

Памятник Александру Исаевичу Солженицыну планируют установить к его 100-летию. Он не просто писатель и публицист, но еще и лауреат Нобелевской премии. А.И. Солженицын прожил в нашем городе с 1922 по 1941 годы.

Для памятника предложено два места на выбор: на ул. Пушкинской (в районе школы № 80) или на пр. Солженицына (пересечение с ул. Еременко).

Автор памятника — скульптор Дмитрий Лындин. Материал скульптуры — бронза. Постамент будет гранитным. Высота всей скульптуры- 2,30 метра, высота постамента — 1 метр.

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Комментарии

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Светлана 31.05.2017

Я не хочу ставить памятник этому человеку в моём городе.

Дмитрий 31.05.2017

На свалке.

Геннадий 31.05.2017

Ростовчанину, лауреату Нобелевской премии по литературе до сих пор нет памятника в Ростове-на-Дону?
На пушкинской возле Публички установили памятники сразу нескольким писателям, вот там рядом и нужно поставить памятник Солженицыну

Shadow 31.05.2017

На помойке ему место

Анна 31.05.2017

Категорически против любых памятников Иуде солженицыну

Анна 31.05.2017

Солженицын недостоин никаких памятников. Не надо пачкать город