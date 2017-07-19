Гендиректор «Кингкоула» осужден на пять лет
Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила в силе обвинительный приговор гендиректору компании «Кингкоул». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Владимир Пожидаев был осужден на пять лет колонии за невыплату заработной платы шахтерам. В ходе расследования дела было установлено, что бывший руководитель «Кингкоула», заключив договоры на поставку угля с поставщиками, которые исправно поставляли продукцию, не оплачивал ее в течение двух лет.
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