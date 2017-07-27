Геоинформационная система на Дону расскажет о точках бесплатного Wi-Fi

Узнать о бесплатных точках Wi-Fi в Ростовской области можно будет с помощью специальной геоинформационной системы. О ее тестовом запуске, который планируют на август, стало известно накануне. Ноу-хау представляет из себя электронную векторную карту с постоянным обновлением. На нее нанесены населенные пункты, жилые и социальные здания, дороги, рельеф, озера и реки. Виртуальный геопомощник содержит сведения более чем о 100 тысячах пространственных объектах Ростовской области.