Геоинформационная система на Дону расскажет о точках бесплатного Wi-Fi
Узнать о бесплатных точках Wi-Fi в Ростовской области можно будет с помощью специальной геоинформационной системы. О ее тестовом запуске, который планируют на август, стало известно накануне. Ноу-хау представляет из себя электронную векторную карту с постоянным обновлением. На нее нанесены населенные пункты, жилые и социальные здания, дороги, рельеф, озера и реки. Виртуальный геопомощник содержит сведения более чем о 100 тысячах пространственных объектах Ростовской области.
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