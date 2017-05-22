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ОБЩЕСТВО

Геологи обнаружили в Ростовской области новые углеводородные месторождения

17:50 Пятница, 19.05.2017

На юге Ростовской области и в северной части Кубани обнаружили перспективные месторождения мезо-кайнозойских отложений, сайт холдинга «Росгеология». Эксперты АО «Краснодарнефтегеофизика» проанализировали данные, а также выполнили сейсмо- и электроразведочные работ. После этого они порекомендовали для изучения 10 перспективных участков с неосвоенными ресурсами углеводородов. Ожидаемый прирост этих ресурсов составляет не менее 41,5 миллиона тонн условного топлива.

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елена 22.05.2017

Ну теперь заживём богато!