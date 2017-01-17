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ОБЩЕСТВО

Гиперларек Бояркина в центре Ростова снесут

17:21 Вторник, 17.01.2017

Знаменитый шестиэтажный дом на улице Московской в Ростове, известный как дом или гиперларёк Бояркина, снесут. Об этом менее часа назад заявил глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв. Незаконно построенный торговый комплекс простоял в центре города почти 20 лет, хотя его сноса требовали и суд, и прокуратура.

И вот наконец городские власти и новый собственник здания — москвичка Афродита Умрихина — договорились. Дом Бояркина обещают разобрать до фундамента уже к 17 марта, а на его месте к концу года появится новый объект — высотой в два этажа, который должен вписаться в архитектурный ансамбль старого Ростова. Снос дома Бояркина и строительство нового здания профинансирует новый собственник, цена проекта пока не разглашается.

«Вопрос с мертвой точки сдвинулся, договоренность с собственником достигнута. Начинаем реконструкцию, которая предполагает полную разборку здания. Собственник — адекватный человек, идет навстречу, проблем нет», — говорит глава Администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

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Дмитрий 17.01.2017

Думаю что новый собственник это РПЦ.