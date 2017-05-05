Гирлянда Славы украсит мемориал «Освободителям Ростова-на-Дону»
Гирлянда Славы украсит мемориальный комплекс «Освободителям Ростова-на-Дону». Торжественная церемония состоится через несколько часов на Театральной площади. В ней примут участие донской губернатор Василий Голубев, ветераны, молодежь. После этого в Ростовском государственном музыкальном театре дадут праздничный концерт по случаю 72 годовщины Великой Победы.
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