ГК ‘Ростов-Дон’ в домашнем матче одолел ‘Динамо-Синару’ из Волгограда

Гандболистки «Ростов-Дона» на своей площадке победили волгоградскую «Динамо-Синару». Итог встречи — 27:20. Как отмечают в пресс-службе гандбольного клуба, матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета «ТУ-154″, который разбился сегодня утром под Сочи.

В этой игре тренеры «Ростов-Дона» решили заменить Лотте Григель, которая без отдыха отработала на Евро–2016 все восемь встреч. Вместо нее на площадку вышла Ольга Черноиваненко. Также команда вышла на матч без Марии Басараб — она заболела.

Несмотря на все перипетии, игра получилась насыщенной и интересной. Первый тайм прошел с преимуществом ростовчанок, но во втором гостям удалось сравнять счет. Но, как уже известно, «Ростов-Дон» смог вырвать победу с разрывом в семь очков.

Лучшим игроком и бомбардиром матча признали Анну Вяхиреву — она отправила в ворота соперниц 12 голов.