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ОБЩЕСТВО

Глава Дона наградил лучших аграриев региона

12:29 Пятница, 27.01.2017

60 донских аграриев получили государственные награды. Комбайнеры, трактористы, механизаторы — те, кто внёс весомый вклад в формирование рекордного урожая 2016 года, отмечены орденами и медалями. Вручил награды губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подчеркнул, что Ростовская область стала лидером по валовому сбору ранних яровых благодаря самоотверженному труду селян. По уточнённым данным, на Дону в прошлом году собрано 11,8 миллиона тонн зерна. Церемония была первой в числе нескольких, всего к государственным наградам представлено около 200 донских аграриев.

«Глубокой благодарности достойны сотни и сотни донских комбайнеров, агрономов, водителей, рабочих, обслуживающих звеньев. Вы и ваши товарищи по труду — победители в битве за урожай», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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