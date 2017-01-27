Глава Дона наградил лучших аграриев региона

60 донских аграриев получили государственные награды. Комбайнеры, трактористы, механизаторы — те, кто внёс весомый вклад в формирование рекордного урожая 2016 года, отмечены орденами и медалями. Вручил награды губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подчеркнул, что Ростовская область стала лидером по валовому сбору ранних яровых благодаря самоотверженному труду селян. По уточнённым данным, на Дону в прошлом году собрано 11,8 миллиона тонн зерна. Церемония была первой в числе нескольких, всего к государственным наградам представлено около 200 донских аграриев.

«Глубокой благодарности достойны сотни и сотни донских комбайнеров, агрономов, водителей, рабочих, обслуживающих звеньев. Вы и ваши товарищи по труду — победители в битве за урожай», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.