Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Глава Дона обратил особое внимание на безопасность людей во время ЧМ-18

12:20 Суббота, 24.12.2016

В правительстве Ростовской области на очередном заседании обсудили вопрос обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей во время грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

Глава региона Василий Голубев обратил особое внимание на обеспечение безопасности в фан-зоне болельщиков. На этой площадке будут оборудованы ограждения и специальные пункты пропуска. Такие же меры безопасности будут приняты вообще во всем местах большого скопления людей, уточнили в пресс-службе главы региона.

«В течение месяца несколько десятков тысяч болельщиков будут находиться на одной площадке. Должны быть выполнены все требования, обеспечивающие их безопасное пребывание», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов уверил, что все требования ФИФА и российского оргкомитета ЧМ-2018 будут выполнены в полном объеме. По итогам заседания губернатор Дона еще раз подчеркнул — во время проведения ЧМ-18 на территории всей области безопасность людей для глав всех муниципалитетов должна быть на первом месте.

Еще темы рубрики

24 декабря 2016
На некоторых ростовских улицах два дня не будет света
24 декабря 2016
‘Боярышник’ и незамерзайку без документов изъяли в Ростове
24 декабря 2016
В Ростове открылся новый офис МФЦ для бизнеса
природа
24 декабря 2016
Дончане могут стать участниками фотоконкурса ‘Водные сокровища России’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.