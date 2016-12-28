Глава Дона обсудил в Москве проект оздоровления Цимлянского водохранилища
Мероприятия по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков имеют не только региональное, но и федеральное значение. Так считает донской губернатор Василий Голубев. Его слова приводит сайт областного правительства. Минувшим днем глава региона принял участие в заседании Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Темой обсуждения стало экологическое развитие страны в интересах будущих поколений. По словам Василия Голубева, проект оздоровления Цимлы предусматривает реконструкцию Донского магистрального канала, строительство Багаевского гидроузла, расчистку реки Кумшак, выпуск молоди рыб и ряд других мер.
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