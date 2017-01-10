Глава Первомайского района Ростова получил выговор за нерасчищенные дороги
Главе Первомайского района Ростова-на-Дону Артуру Григоряну объявлено дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение обязанностей. Так районные власти не проконтролировали исполнение контракта между управлением благоустройства и АО «Коммунальщик Дона» по содержанию дорог в зимний период. Добавим, кроме того, в отставку по собственному желанию ушел заместитель главы администрации района Николай Ефанов.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Как был Ростов грязным и пыльным, так им и остается.Еще одна беда, везде ларьки сносят, а у нас в Ростове сотни новых поставили.Интересно узнать имя мерзавца который выдал разрешение на их строительство.