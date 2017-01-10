Глава Первомайского района Ростова получил выговор за нерасчищенные дороги

Главе Первомайского района Ростова-на-Дону Артуру Григоряну объявлено дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение обязанностей. Так районные власти не проконтролировали исполнение контракта между управлением благоустройства и АО «Коммунальщик Дона» по содержанию дорог в зимний период. Добавим, кроме того, в отставку по собственному желанию ушел заместитель главы администрации района Николай Ефанов.