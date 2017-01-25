Глава СКЖД пообщался с пассажирами прямо в вагоне ‘Ласточки’

В рамках «Дня пассажира» глава СКЖД Владимир Пястолов ответил на вопросы журналистов и пассажиров. Сейчас Северо-Кавказская дорога разрабатывает проект «Дневной экспресс». Новый формат открытого разговора вызвал повышенный интерес у тех, кто следовал до Новороссийска.

«Ласточка» сообщением «Ростов — Новороссийск» отправляется по расписанию, но поездка будет особенной. Вместе с обычными пассажирами в этом электропоезде едут начальник Северо-Кавказской железной дороги и руководители структурных подразделений компании. Это акция «День пассажира», которую железнодорожники впервые проводят в подобном формате.

«Цель одна — посмотреть изнутри на качество предоставляемых услуг. Пообщаться с пассажирами напрямую, минуя какие-либо промежуточные этапы, звенья, письма и так далее. Мы моментально готовы отвечать на вопросы, реагировать, принимать определённые решения», — говорит начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов.

Диалог получился продуктивным. Пассажиры предлагали свои варианты развития проекта «Дневной экспресс» на юге России, обустройства вокзальной инфраструктуры, введения новых остановок на станциях. Среди тем общения был и проект «Городская электричка».

Пассажиры благодарили за качество обслуживания, которое оценили даже самые маленькие.

«Стало больше новых подвижных составов. «Ласточка» для меня вообще находка», — говорит пассажирка Нина Бузовская.

«Можно ехать, работать, что-то делать, если была бы сеть. Хотя бы Интернет, а так всё отлично», — говорит пассажир Александра Масюлис.

Решения по ряду обращений были найдены в процессе диалога. Вопросы пассажиров, требующие детальной проработки, взяты на особый контроль. Руководство СКЖД отметило, что такой формат общения с пассажирами очень полезен для повышения качества услуг и разработки новых проектов.

Одним из них может стать маршрут «Ласточки» «Ростов — Новороссийск» с сокращением времени в пути до 4,5 часов. Такую перспективу начальник СКЖД обсудил с мэром города-героя. По окончании общения Игорь Дяченко от имени жителей Новороссийска поблагодарил Владимира Пястолова за «Ласточку», на которой из южной столицы можно доехать быстрее, чем на автомобиле.