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Глава следственного управления по Ростовской области освобожден от должности

19:35 Понедельник, 01.05.2017

z8SywfrJVi-556x714Указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах» подписал сегодня президент России Владимир Путин. Согласно указу свой пост покидает и генерал-лейтенант юстиции, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Юрий Попов.

Юрий Попов возглавлял ведомство почти 10 лет, с сентября 2007 года.

Кто займет освободившийся пост, пока не известно.

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