Глава следственного управления по Ростовской области освобожден от должности

Указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах» подписал сегодня президент России Владимир Путин. Согласно указу свой пост покидает и генерал-лейтенант юстиции, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Юрий Попов.

Юрий Попов возглавлял ведомство почти 10 лет, с сентября 2007 года.

Кто займет освободившийся пост, пока не известно.