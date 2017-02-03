Глава Волгодонска рассказал о планах развития города на ближайший год

Запуск четвертого энергоблока Ростовской АЭС станет для Волгодонска ключевым событием года. Об этом сегодня заявил глава администрации города Андрей Иванов. На пресс-конференции, которая прошла в донской столице, он подвел итоги социально-экономического развития города. Речь шла о машиностроительном кластере «Аттомаш», а также мебельных предприятиях, чья продукция успешно зарекомендовала себя на рынке. Сити-менеджер поделился с журналистами планами на текущий год.

«Это продолжение реализации программы повышения эксплуатационной надёжности жилья — федеральная программа. Мы в прошлом году приняли в эксплуатацию детсад на 280 мест — это один из самых больших садиков в Ростовской области. В 2017 мы достроим ещё один детсад на 120 мест. Мы вплотную занимаемся строительством школ для города Волгодонска, так как город имеет естественный прирост населения, он растёт как бы ни было трудно. На сегодня численность жителей Волгодонска — 170 тысяч 558 человек», — говорит глава администрации г. Волгодонска Андрей Иванов.