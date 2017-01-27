Главком сухопутными войсками России посетил Аксайский кадетский корпус

Первые итоги работы Аксайского кадетского корпуса с момента перевода его в военное ведомство подвели в поселке Рассвет. С инспекцией в учебное заведение впервые приехал Главнокомандующий сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков. Он пообщался и с кадетами, и с родителями. Общее мнение — учащиеся в плюсе.

В Аксайском казачьем кадетском корпусе — особенный день. Впервые его посещает Главнокомандующий сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков. Корпус подчиняется непосредственно ему.

Начальник Аксайского корпуса Владимир Донцов показывает главкому учебный корпус, спортзал, музей, медицинский пункт, комнаты воспитанников. Тем временем генерал-полковника уже ждут родители кадет. За чашкой чая вспоминают, как три года назад корпус передавали в введение Министерства обороны. Тогда многие родители были против такого решения, переживали, что лучший корпус страны, став военным, перестанет быть казачьим.

Сегодня многие из них говорят: плюсов больше, чем минусов. Дети теперь на полном гособеспечении. Детям покупают даже мыло и зубную пасту, питание стало шестиразовым, плюс кадетам выплачивают ежемесячную стипендию.

Но и учебная нагрузка возросла. Среди предметов остались казачьи дисциплины, но появились и необходимые в современной жизни — например, автодело. Кадеты попросили учитывать этот предмет при получении прав. Главком обещал рассмотреть вопрос. Но больше всего генерал-полковника волнуют судьбы выпускников этого года. Продолжат ли они учебу в военных вузах? Все 26 выпускников говорят, что решили стать офицерами.

«Мы будем обмениваться педагогами наших учебных заведений. У нас в составе сухопутных войск есть академии, там очень хорошие преподаватели. Здесь тоже хорошие, но там уровень подготовки выше. За 2-3 месяца до поступления мы будем приглашать педагогов именно из того вуза, куда ребята будут поступать, чтобы они могли оценить уровень подготовки. Наша цель — чтобы они все поступили в военные учебные заведения», — говорит Главнокомандующий сухопутными войсками России Олег Салюков.

В самое ближайшее время число кадет в Аксайском корпусе планируют увеличить, а сам корпус прирастет новыми помещениями.

«Решение есть — столовую сделать побольше, через несколько лет и бассейн здесь будет. Училище развивается в нормальном направлении», — говорит Главнокомандующий сухопутными войсками России Олег Салюков.