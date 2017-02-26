Главная Масленица Дона пройдет в станице Старочеркасской

Сегодня, 26 февраля, в станице Старочеркасской пройдет областная Масленица.

Это одно из любимых мероприятий жителей донского края. Сотни людей ежегодно отправляются туда, чтобы весело проводить зиму. Праздник начнется с игровой программы «Завертелась Масленица» с участием героев масленичного балагана. Весь день будут работать сценические площадки: «Потешная аллея», «Цирковой балаган», «Аксайский хуторок», «Казачья Масленица». Любителей спортивных состязаний будут ждать «Казачьи забавы» и «Масленичный стол» с призами. Гости также смогут принять участие в выборе лучшего масленичого чучела, а представят их более 20 районов области.

Гостей ждет следующая программа праздника:

с 12.00 до 17.00 — выставка-ярмарка «Город мастеров»;

в 13.00 — торжественное открытие праздника;

с 13.00 до 16.00 — выступление фольклорных и певческих коллективов области, работа сценических и игровых площадок:

- конкурс на лучшее чучело Масленицы «Чудо Масленица»,

- «Прощай Масленица» — обряд сжигания Масленицы,

- «Эх, разгуляй!» казачья дискотека.