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ОБЩЕСТВО

Главную ёлку Ростова откроют уже сегодня

12:16 Вторник, 27.12.2016

Дед Мороз и его волшебное окружение возглавят праздничный парад. Он стартует в пять часов вечера от патриотического центра «Победа» на улице Большой Садовой. Театрализованная колонна прошествует до парка имени Горького. В это время там уже будет организована новогодняя ярмарка, спортивная программа и скоморошьи бои. А на эстраде у подножия зелёной красавицы дадут концертно-игровое представление.

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