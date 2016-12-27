Главную ёлку Ростова откроют уже сегодня
Дед Мороз и его волшебное окружение возглавят праздничный парад. Он стартует в пять часов вечера от патриотического центра «Победа» на улице Большой Садовой. Театрализованная колонна прошествует до парка имени Горького. В это время там уже будет организована новогодняя ярмарка, спортивная программа и скоморошьи бои. А на эстраде у подножия зелёной красавицы дадут концертно-игровое представление.
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