Главную ёлку Ростова открыли театрализованным шествием

Несколько минут назад в центре донской столицы прошло шествие, возглавляемое Дедом Морозом. Так в этом году решили празднично открыть главную городскую елку.

Пока что главную ёлку не зажгли, но все сейчас находятся в ожидании и предвкушении. Собралось много людей. Все слушают популярную музыку, её исполняют на народных инструментах. Работает праздничная ярмарка.

Для всех желающих открыто большое количество тематических зон, где можно сделать своими руками новогодний подарок. Все ждут, когда Дед Мороз поднимется на сцену и зажжет ёлку. Отметим, что и погода сегодня позволяет находиться на улице и радоваться празднику.

Сегодняшнее мероприятие продлится примерно до 20-ти часов, программа очень обширная. В целом площадка около входа в парк имени Горького в праздничные дни, в новогодние каникулы, будет работать до 8 января. Каждый день с 12 до 16 часов здесь будут проходить новогодние представления для детей и взрослых.