Главный летний аксессуар: какие опасности таят некачественные стекла солнцезащитных очков

Рынок моды предлагает широкий ассортимент солнцезащитных очков, но важны не форма и дизайн, говорят специалисты, главная задача такого аксессуара не пропускать ультрафиолет. Минимальная цена одного приличного стекла при оптовой закупке начинает от 180 рублей, говорят эксперты. С наценками стоимость увеличивается примерно до 250. Умножаем на 2 и добавляем самую дешевую оправу. Получается очки ценой меньше 700 рублей качественными назвать нельзя. При этом на рынках, в гипермаркетах и в интернет-магазинах модный аксессуар можно найти по цене менее 100 рублей. Однако затемненная линза дешевых окуляров от ультрафиолета не защищает, а только обманывает зрение, говорят медики. И приобретая такие очки, нужно уже думать о том, как бы не навредить своему здоровью. Конечно, вред этот не значительный, но со временем может нарушить функционирование хрусталика или привести к катаракте.

«Веки прикрывают от ультрафиолета роговичку, хотя там и немного ультрафиолета, но он есть. А вот зрачок узкий в солнечный день, он может сузиться до полумиллиметра и даже меньше. Он защищает конечно хрусталик от серьезного инфракрасного излучения. Вот этим защитным реакциям глаза нужно не мешать. Мешают им, конечно, некачественные стекла, т.е. тоненькие пластинки, пластик дешевый, который с одной стороны затемняет глаз и зрачок не суживается на столько, на сколько нужно, он расширяется, а через этот темный пластик проходит избыточное излучение для роговицы, для хрусталика и в последнюю очередь для сетчатки», — говорит генеральный директор Ростовской глазной клиники «ИнтерЮНА» доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванишко.

При этом, как утверждают специалисты, качественная линза с защитой от ультрафиолета может быть и из пластика.

«Принципиальной разницы нет, стеклянная это будет или пластиковая линза , зависит это все от качества производимой линзы. если качественный пластик , она ни в чем не будет уступать стеклу. Стекло в принципе имеет одно большое преимущество , оно меньше царапается», — говорит директор сети оптик, врач-офтальмолог Роман Погосян.

Проверить защищает ли линза от ультрафиолета можно при покупке с помощью специального прибора, который есть в большинстве оптик.