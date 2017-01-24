Главный тренер ГК ‘Ростов-Дон’ провел пресс-конференцию

Французский наставник не боится гуляющих по улицам медведей, намерен поменять командный дух и хочет, чтобы играли все спортсменки. В Ростове сегодня официально представили нового главного тренера гандбольного клуба «Ростов-Дон».

Это первое общение Фредерика Бужана с ростовской прессой на посту главного тренера гандбольного «Ростов-Дона». Так сложилось, что новый наставник и со своими подопечными знакомился не на их территории, а прямо на игре с норвежским «Биасеном». Тогда ростовчанки уступили, но следующий матч с «Битигхаймом» в Германии выиграли.

На общение с журналистами у француза просто не было времени. И вот сегодня тренер ответил на все вопросы. Главный, конечно, о задачах, ведь возглавить клуб в середине сезона непросто.

«Мы хотим создать свой образ команды, который не будет копией «Дьора», «Вардара» или других успешных команд. Мы — «Ростов-Дон», и каждый наш игрок — это личность. Мы должны показать всем, что являемся единой командой», — сказал главный тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан.

Французский специалист сделал упор и на количество играющих на площадке. Выходить на поле будут все, отметил Бужан. Для этого нужно все тщательно проанализировать и вывести команду на пик формы. Сделать это необходимо в сжатые сроки, до сложных матчей в марте у «Ростов-Дона» по сути 1,5 месяца. Но и тренер, и команда настроены решительно. Впечатлениям от первого опыта общения поделилась левый полусредний Анна Сень.

«После игры с норвежской командой мы все обсудили и пришли к единому мнению. После этого в игре с немецкими гандболистками то, что нужно было сделать в защите и нападении, мы практически все выполнили. Мы пошли вверх, это видно», — прокомментировала игрок ГК «Ростов-Дон» Анна Сень.

Уже завтра команде предстоит очередная игра в регулярном российском первенстве. Соперник — майкопский «Агу-Адыиф» — сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Однако, отмечает Бужан, готовится команда очень интенсивно. Матч пройдет в ростовском Дворце спорта, начало в 19 часов.