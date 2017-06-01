ГО и ЧС Ростова напоминает о правилах поведения во время шторма

В связи со штормовым предупреждением, которое распространили спасатели Ростовской области, ГО и ЧС южной столицы напоминает жителям и гостям донского региона о правилах поведения во время непогоды. Чтобы не стать жертвой стихии и сохранить в целости свое имущество, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:

в жилых помещениях:

- убрать с балконов вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, при скачках напряжения в электросети обесточить все электроприборы, закрыть окна, двери,

- если помещение подтапливает, перенести документы и ценные вещи в безопасное место, перейти на ближайшую возвышенность или подняться на верхние этажи, сообщить о своем местонахождении в службу спасения;

в автомобиле:

- немедленно выезжать из низины, не пытаться преодолеть подтопленные участки, остановиться на обочине, включить аварийные огни, закрыть окна, в случае стремительного пребывания воды покинуть автомобиль, пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

на улице:

- не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, укрыться на возвышенностях или верхних этажах зданий; при грозе не разговаривать по мобильному телефону, на открытой местности не прятаться под одиноко стоящее дерево, спуститься в низину и присесть на корточки.

Сотрудники ГО и ЧС Ростова настоятельно рекомендуют больным и пожилым людям во время сильного дождя не выходить на улицу без крайней необходимости, родителям заранее забрать детей из образовательных, спортивных и развлекательных заведений, не оставлять детские коляски на улице, автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать транспортные средства в пониженных участках местности, под деревьями и рекламными щитами.

В экстренной ситуации звоните на номер «112», напоминают в пресс-службе ведомства. Помните, что Ваша жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье Ваших близких зависит во многом от Вас самих!