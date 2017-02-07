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ОБЩЕСТВО

Годовщину освобождения от фашистов в Новочеркасске отметят митингами

13:31 Вторник, 07.02.2017

В Новочеркасске пройдут памятные митинги, посвящённые годовщине освобождения от фашистских захватчиков. Так, сообщили в местной администрации, мероприятия начнутся с 10 февраля.

В пятницу на территории микрорайона Донской жители города соберутся на митинг около памятника павшим воинам, начало в 10 часов. А 13 февраля в период с 10 до 13 часов 30 минут пройдет автопробег по памятным местам и местам захоронений участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, в 10 утра одновременно состоятся митинги памяти у памятников в переулке Рощинском, мкрорайоне Хотунок, на улице Гагарина. Большой митинг памяти проведут в центре города на площади у памятника Платову, мероприятие продлится с 11 часов 30 минут до 12 часов.

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Годовщину освобождения от фашистов в Новочеркасске отметят митингами

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