Гололед на Дону: жителей области просят быть осторожными

Небольшое потепление, которое сейчас наступило в южных районах Ростовской области, в том числе в столице региона, привело к гололёду. И даже снег, который шёл сегодня утром, существенно не помог. Сейчас автомобильные магистрали и пешеходные дорожки посыпают специальными реагентами. При этом в донском гидрометцентре предупреждают, что завтра будет на 1-2 градуса холоднее, а значит всё, что растаяло сегодня, замёрзнет, то есть будет скользко. Жителей просят быть осторожными.