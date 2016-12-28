Гололед на Дону: жителей области просят быть осторожными
Небольшое потепление, которое сейчас наступило в южных районах Ростовской области, в том числе в столице региона, привело к гололёду. И даже снег, который шёл сегодня утром, существенно не помог. Сейчас автомобильные магистрали и пешеходные дорожки посыпают специальными реагентами. При этом в донском гидрометцентре предупреждают, что завтра будет на 1-2 градуса холоднее, а значит всё, что растаяло сегодня, замёрзнет, то есть будет скользко. Жителей просят быть осторожными.
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