Голосование открыто: ростовчане выбирают имя для слоненка

В Ростове стартовал завершающий этап конкурса на лучшее имя для новорожденного слоненка. Напомним, еще одна дочь родилась у слонихи Синты в Ростовском зоопарке 18 января. Ростовчанам было предложено придумать ей имя, в котором бы содержалось «эко» — так как 2017 год на Дону объявлен Годом экологии.

Как отметили в пресс-службе ростовской администрации, среди всех вариантов отобрали пять самых интересных: Эколь, Эка, Эколина, Экора и Экола. Сейчас есть возможность до 13 февраля проголосовать за понравившееся вам имя. Вариант, набравший большее количество голосов, станет именем для малышки.

Голосование завершится 13 февраля в 17 часов. Имя слоненка будет объявлено 14 февраля на мероприятии, которое пройдет в Ростовском зоопарке в 12 часов.

Голосование проходит в группе Facebook «Мой адрес — Ростов-на-Дону»: https://www.facebook.com/groups/1436686129962720/perm.