«Горячая линия» против амброзии: сообщить об опасном сорняке можно по телефону

В Ростове началась борьба с амброзией. Донской Россельхознадзор призывает жителей города оперативно сообщать о произрастании сорняка в черте жилых массивов. И предупреждает руководителей о суровом наказании за несвоевременный выкос вредного растения.

Борьбу с амброзией ведут по всей Ростовской области. За ситуацией следит Управление Росселхознадзора. Сотрудники ведомства отмечают, что за год в регионе составлено почти 300 протоколов. В Ростове цифра меньше — 40 обращений. Однако не все районы города к покосу опасного сорняка относятся добросовестно.

«Хотелось бы отметить администрации, которые справляются с работой, оперативно реагируют на обращения, иногда даже с опережением. Это администрации Советского, Кировского, Пролетарского района, Ворошиловского и Первомайского районов. К сожалению, нельзя это сказать об администрации Железнодорожного района», — призналась главный специалист-эксперт Управления Россельхознадзора по Ростовской области отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства Елена Ванжа.

Также на обращения жителей не реагирует и администрации Октябрьского района. Помочь в борьбе может каждый житель донского края. Информацию о произрастании амброзии принимают по телефону «горячей линии» ведомства: 8 (863) 223-02-97. По данным Россельхознадзора, в области уже уничтожено порядка 3 тысяч гектаров опасного для здоровья сорняка.