Готовность ‘Ростов-Арены’ — около 70 процентов
На левом берегу Дона продолжается возведение большого стадиона к ЧМ-18. Сейчас строительная готовность «Ростов-Арены» — около 70 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Уже на 85 процентов завершены монолитные конструкции будущих билетных касс, кладка перегородок из кирпича — на 90 процентов, также на 85 процентов — кладка наружных стен и перегородок. Сборные элементы настила трибун готовы на 78 процентов. Более чем наполовину завершены штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона.
Также приступили к монтажу системы медиафасада — как уточнили в правительстве региона, всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м. Вставляют витражи и оконные блоки, устанавливают лифты и двери. Напомним, окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.
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