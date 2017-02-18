На левом берегу Дона продолжается возведение большого стадиона к ЧМ-18. Сейчас строительная готовность «Ростов-Арены» — около 70 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Уже на 85 процентов завершены монолитные конструкции будущих билетных касс, кладка перегородок из кирпича — на 90 процентов, также на 85 процентов — кладка наружных стен и перегородок. Сборные элементы настила трибун готовы на 78 процентов. Более чем наполовину завершены штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона.

Также приступили к монтажу системы медиафасада — как уточнили в правительстве региона, всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м. Вставляют витражи и оконные блоки, устанавливают лифты и двери. Напомним, окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.