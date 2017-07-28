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ОБЩЕСТВО

Готовность Ворошиловского моста превышает 90 процентов

18:04 Пятница, 28.07.2017

Строительная готовность Ворошиловского моста составляет 92 процента. Об этом сообщает сайт донского правительства. В настоящее время специалисты завершают на объекте окраску металлических конструкций. Также выполняют устройство освещения, ведут монтаж лифтов и благоустройство подходов к мосту в левобережной части. Открыть проезд планируют в сентябре 2017 года.

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