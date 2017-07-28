Готовность Ворошиловского моста превышает 90 процентов
Строительная готовность Ворошиловского моста составляет 92 процента. Об этом сообщает сайт донского правительства. В настоящее время специалисты завершают на объекте окраску металлических конструкций. Также выполняют устройство освещения, ведут монтаж лифтов и благоустройство подходов к мосту в левобережной части. Открыть проезд планируют в сентябре 2017 года.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.