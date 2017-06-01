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Град, шквалистый ветер, гроза: на Дону в ближайшие сутки ожидают шторм

10:16 Четверг, 01.06.2017

В первый день лета в донском регионе ожидается шторм. Предупреждение об ухудшении погодных условий распространила пресс-служба МЧС по Ростовской области. Ведомство ссылается на данные Росгидромета.

В сообщении говорится, что в ближайшие часы и до конца суток 1 июня, а также ночью и утром 2 июня местами по Ростовской области, в том числе и в самом Ростове, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно просит жителей и гостей региона:

- при выходе на улицу будьте внимательны и осторожны;
- необходимо максимально исключить пребывание на улице;
- при парковке автотранспорта быть предельно внимательными;
- избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.

При необходимости обращайтесь за помощью по номеру телефона доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.

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Рита 01.06.2017

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