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ОБЩЕСТВО

Гран-при национальной премии ‘Бизнес-успех’ взял Семикаракорский район

22:06 Вторник, 24.01.2017

Семикаракорский район получил Гран-при национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестклимата».

Национальную премию вручали в Общественной палате России. Кроме Гран-при, донской муниципалитет занял второе место в финальном этапе премии. Теперь район будет получать поддержку любых проектов от федерального «Агентства стратегических инициатив».

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