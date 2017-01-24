Гран-при национальной премии ‘Бизнес-успех’ взял Семикаракорский район
Семикаракорский район получил Гран-при национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестклимата».
Национальную премию вручали в Общественной палате России. Кроме Гран-при, донской муниципалитет занял второе место в финальном этапе премии. Теперь район будет получать поддержку любых проектов от федерального «Агентства стратегических инициатив».
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