Гран-при национальной премии ‘Бизнес-успех’ взял Семикаракорский район

Семикаракорский район получил Гран-при национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестклимата».

Национальную премию вручали в Общественной палате России. Кроме Гран-при, донской муниципалитет занял второе место в финальном этапе премии. Теперь район будет получать поддержку любых проектов от федерального «Агентства стратегических инициатив».