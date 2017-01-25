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ОБЩЕСТВО

Гражданин Украины спрятал коллекционные монеты в мягкой игрушке

10:04 Среда, 25.01.2017

Коллекционные монеты, спрятанные в мягкую игрушку, изъяли таганрогские таможенники у гражданина Украины. Мужчина пытался провезти их через границу в пункте пропуска Весёло-Вознесенка. Всего при нем было обнаружено почти 250 юбилейных и памятных монет из стран Евросоюза. Их общая стоимость — почти 150 тысяч рублей. Возбуждены дела об административных нарушениях.

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Гражданин Украины спрятал коллекционные монеты в мягкой игрушке

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