Гражданин Украины спрятал коллекционные монеты в мягкой игрушке
Коллекционные монеты, спрятанные в мягкую игрушку, изъяли таганрогские таможенники у гражданина Украины. Мужчина пытался провезти их через границу в пункте пропуска Весёло-Вознесенка. Всего при нем было обнаружено почти 250 юбилейных и памятных монет из стран Евросоюза. Их общая стоимость — почти 150 тысяч рублей. Возбуждены дела об административных нарушениях.
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