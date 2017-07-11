Грунтовку от поворота в Пятихатках подведут к садоводческим товариществам

В Синявском сельском поселении прошла встреча представителей местной власти, Минтранса, ФКУ Упрдор «Азов» с жителями садоводческих товариществ. Жители недовольны тем, что съезд к их дачам на 36 километре трассы М-23 будет ликвидирован во время реконструкции.

На встрече наметили план действий по устройству альтернативной дороги. Грунтовку, идущую от поворота в Пятихатках в сторону дач, остается подвести непосредственно к товариществам и привести в порядок.

«Понятно, что сейчас всех захлестывают эмоции, но в итоге люди будут довольны, когда увидят, насколько короче будет дорога к дачам и безопаснее. Поворот от перекрестка в хуторе Пятихатки оборудован освещением, светофорами и переходно-скоростными полосами движения. Как только местные власти решат вопросы по межеванию соединительного участка существующей грунтовки, позволяющего подвести ее к дачным товариществам, мы поможем обустроить достойное дорожное покрытие на ней. Подрядчик, который сейчас занимается реконструкцией участка федеральной трассы, пообещал помочь в этом вопросе», — сказал начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков.