Группу С в Кубке ЕГФ возглавил ГК ‘Ростов-Дон’

Четвертый тур группового этапа Кубка ЕГФ завершился накануне — «Эрд» на своей площадке одолел норвежский «Биасен» — счет 34:22. Таким образом, после четырех сыгранных матчей «Ростов-Дон» единолично возглавляет группу С, пояснили в администрации Ростова со ссылкой на пресс-службу клуба.

Теперь осталось четыре матча — 4 февраля сразятся «Биасен» и «Битигхайм», 5 — «Эрд» и «Ростов-Дон», 11 февраля — «Ростов-Дон» и «Биасен», а 12 пройдет матч между «Битигхаймом» и «Эрдом».