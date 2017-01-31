Группу С в Кубке ЕГФ возглавил ГК ‘Ростов-Дон’
Четвертый тур группового этапа Кубка ЕГФ завершился накануне — «Эрд» на своей площадке одолел норвежский «Биасен» — счет 34:22. Таким образом, после четырех сыгранных матчей «Ростов-Дон» единолично возглавляет группу С, пояснили в администрации Ростова со ссылкой на пресс-службу клуба.
Теперь осталось четыре матча — 4 февраля сразятся «Биасен» и «Битигхайм», 5 — «Эрд» и «Ростов-Дон», 11 февраля — «Ростов-Дон» и «Биасен», а 12 пройдет матч между «Битигхаймом» и «Эрдом».
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.