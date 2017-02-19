‘Группы смерти’ в соцсетях убивают детей увлекательной игрой

В социальных сетях произошел резкий всплеск активности подростков, подающих сигнал готовности к суициду. Дети буквально выстраиваются в очередь к своему виртуальному убийце. Медлить нельзя, и принцип «моя хата с краю» в этой ситуации неприемлем — потому что беда может прийти в любой дом. Что делать, чтобы подросток не оказался в смертельной игре?

Последнее сообщение перед гибелью школьник Иван написал своей подруге Ксении. В длинном смс он рассказывал, что скоро его не станет, за ним придут плохие люди и просил о помощи. Напоследок оставил координаты места, где будет находиться. Спустя несколько часов тело подростка нашли на Левом берегу Дона.

«В следственные органы Следственного комитета России по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении на улице Шоссейная в городе Ростове-на-Дону тела 16-летнего подростка с признаками суицида. Следователями принято решение о возбуждении уголовного дела», — говорит старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

При себе у Ивана была предсмертная записка. Что в ней написано, остается тайной. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В сети появилась информация, что подросток стал жертвой «группы смерти».

Он играл в ту самую игру, о которой много пишут сейчас — «Три кита». Подросток выполнял 50 заданий. Целью игры было собрать группу последователей. Если не собирает ребёнок, то должен покончить с собой. Если не хочет или не может, помогают.

Впервые о «группах смерти» заговорили летом — поводом стала резонансная публикация в одной из российских газет. Автор статьи рассказала, что неизвестные находят своих жертв в социальных сетях, заводят ненавязчивую беседу — об одиночестве, музыке, трудных отношениях с родителями. А потом приглашают их вступить в «группы смерти» и «поиграть».

Принцип онлайн-игры прост: дети становятся пешкой в чьем-то жестоком квесте. Незнакомец из интернета предлагает им выполнить разные задания. Сначала они выглядят безобидно — например, нарисовать кита, сфотографироваться с ним, но потом становятся все жестче — порезать вены и сделать себе больно. Когда подросток уже не чувствует опасности, его переводят на следующий уровень. Последним заданием становится самоубийство.

Символом «игры» стал синий кит. Еще полгода назад сама идея существования сетевых киллеров казалась дикой. Многие до сих пор уверены — это просто очередная легенда. Но волна подростковых суицидов прокатилась по всем регионам России, дошла до Украины, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. «Играть с синими китами» стало модно, все больше подростков начали сами искать встречи с вербовщиками. Учителя и родители забили тревогу.

«Дети в курсе происходящего, дети входят в интернет-сообщество, это бесспорно, только затронь тему — и они покажут свою необыкновенную просвещенность. Имели место случаи, когда у ребенка обнаруживались порезы», — говорит одна из ростовских учительниц.

В январе киты приплыли вновь. Российский общественный центр интернет-технологий зафиксировал вспышку активности смертельных хэштегов в «Инстаграме». Мониторинг выявил около 4 тысяч тегов за день. Результаты других анализов — неутешительные.

«На сегодняшний день это просто катастрофа. Буквально 10 дней назад мы обнаружили группу без всяких признаков на 15 часов дня, но дети добавлялись в нее с хэштегом «хочу в игру» со скоростью один человек в минуту», — говорит директор мониторингового центра детской безопасности «Защита» Александр Азаров.

Войну интернет-палачу объявили все: правоохранительные органы, волонтеры и журналисты. Родители погибших нашли в себе мужество объединиться в общественные организации. Образумить сверстников пытаются и сами подростки.

В конце недели социальная сеть «ВКонтакте» стала мгновенно «замораживать» страницы с хэштегами «синийкит». Но группы-дублеры и новые теги растут как грибы. Некоторые пытаются казаться безопасными, всячески отрицают свою связь с суицидом. Психиатр Ольга Бухановская, изучив несколько таких пабликов, отмечает: цитаты и картинки все равно

крайне депрессивны. Возможно, это те же группы, только хорошо замаскированные.

«Я вчитываюсь в некоторые из них, и понимаю, что глупость несусветная, а есть подростки, люди, которые сразу этого могут не понять», — говорит главный врач психиатрического центра «Феникс» Ольга Бухановская.

Найти жестокого кукловода или хотя бы понять его мотивы пока не удалось никому. Арест одного из подозреваемых — Филиппа Лиса — не остановил волну суицидов. Общественники не сомневаются — в сети таких «Лисов» — десятки. В своей безнаказанности они уверены, следы заметают хорошо, и, вероятно, получают деньги за кровавую работу. А у российского законодательства пока просто нет механизма воздействия. Ведь фактически никто из этих виртуальных маньяков не убивал людей. Они используют изощренный психологический шантаж. Сейчас волонтеры сами ищут подстрекателей, но пожаловаться на них некуда. Следователи говорят, что у них нет таких полномочий — пробивать IP-адреса виртуальных маньяков и приходить к ним с обыском. Пока арсенал оружия против «групп смерти» невелик.

«Мы провели родительское собрание в школе, многие родители подключились. Мы ищем, просто просматриваем социальные сети», — говорит начальник ОПДН ОУПП и ПН отдела МВД России по Белокалитвенскому району Галина Замковая.

Психиатры считают, что борьба и профилактика должны вестись по всем фронтам. Решать проблему обязаны законодатели, полиция, педагоги, волонтеры, администраторы социальных сетей и Роскомнадзор. Вероятно, нужно создать специальный кризисный центр круглосуточной помощи. Но начинать работу необходимо с семьи. Мамы и папы жертв советуют просматривать историю браузера, страницы в социальных сетях, познакомиться с друзьями подростка. Однако профессионалы уверены — контроль не должен быть тотальным. Ребенок не перейдет черту, если будет доверять родителям.

«Очень важно начать уделять внимание, услышать, о чем говорит их ребенок, какие есть запросы. Не надо наказывать за то, что он заходил на эти сайты. Кому-то может подойти вариант, когда подростку скажут — давай вместе посмотрим эти сайты», — говорит главный врач психиатрического центра «Феникс» Ольга Бухановская.

В четверг Общественная палата России рассмотрела законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за склонение детей к самоубийству. Для создателей «групп смерти» предлагают ввести наказание в виде тюремного срока на 5 лет или на 8 — в случае, если жертвой их действий стал несовершеннолетний. За содействие суициду грозит тот же срок. Идею поддержали волонтеры и юристы, но пока проект не доработан.